Двое мужчин украли электропровод стоимостью более полумиллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Алтайская улица Карта всех событий

Двое мужчин задержаны по подозрению в краже электрического кабеля стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, из подсобки дома на Алтайской улице они похитили 1500 метров электропровода, который принадлежал обслуживающей компании. Сумма материального ущерба превысила 500 тысяч рублей.

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Выяснилось, что злоумышленники проникли в подвал, подобрав ключи. Погрузив похищенный кабель в машину, подозреваемые скрылись. После им удалось его продать, деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу.

До этого сообщалось, что перед судом предстанут обвиняемые в хищении более 260 тысяч рублей дистанционным способом. Прикинувшись потенциальными покупателями, мужчины переписывались с продавцами на площадке известного интернет-сервиса. Затем отправляли на электронную почту потерпевших ссылки на неизвестные сайты якобы для оплаты. Однако деньги снимались со счетов продавцов.