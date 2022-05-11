Британия заключила новые соглашения о безопасности со Швецией и Финляндией

Фото: Unsplash

Великобритания заключила новые соглашения в сфере безопасности со Швецией и Финляндией. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в среду, 11 мая.

— Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странами, — заявил он.

По словам премьер-министра, подобные соглашения помогут повысить в Европе уровень безопасности, а также позволят Великобритании увеличить свое военное присутствие в обеих странах. Великобритания сможет разместить на территории Финляндии и Швеции боевую технику и личный состав, передает ТАСС.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит решить задачу по противодействию России и выйти победителем в борьбе за Арктику.

До этого СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.