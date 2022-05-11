Кадыров сообщил о взятии под контроль Южного и Воеводовки в ЛНР

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Бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) прорвали оборону украинских войск. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 11 мая.

— Шаг за шагом осажденные националистами территории возвращаются в руки своих законных хозяев. Время бесчинств киевских властей подошло к концу, теперь настало время платить по счетам, — сказал политик.

Он добавил, что населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод «Заря» полностью перешли под контроль войск России и ЛНР. Всего во время наступления были уничтожены более 200 украинских националистов.

Также из строя были выведены свыше десяти единиц боевой техники противника. Во время отступления украинские военные постоянно пытаются подрывать речные переправы, написал Кадыров в Telegram-канале.

8 мая Кадыров заявил, что город Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) был полностью освобожден российской армией. Он подчеркнул, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи удастся выполнить, равно как и достичь ключевых целей спецоперации.