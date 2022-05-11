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Камерную сцену Большого театра на Никольской улице реконструируют

Араз Салехов
Город
Камерную сцену Большого театра на Никольской улице реконструируют
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Никольская улица, 17с1 Карта всех событий

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по комплексной реконструкции Камерной сцены Большого театра. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

— По проекту комплексной реконструкции и реставрации зданий Камерной сцены планируется создать зрительный зал на 441 зрительское место и репетиционный зал для хора. Также предусмотрено строительство подвижной оркестровой ямы, которая будет подниматься как до уровня сцены, так и до уровня пола зрительного зала, — говорится в сообщении.

Так, в результате реконструкции и реставрации гостиницы и ресторана «Славянский базар» появится многофункциональная театральная сцена. Помимо этого, внутри объекта планируется создание системы, которая предусматривает изменение объема зрительного зала и части сцены под различные мероприятия театра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также в городе проводят реконструкцию стадиона «Торпедо». Столичные власти сообщают, что после реконструкции он станет современной футбольной ареной. В частности, специалисты оформят фасад здания архитектурным стеклом, стемалитом, панелями из фибробетона, хромированными и перфорированными профилями.

Помимо этого, в Новотушинском проезде будет размещен ресторан после запланированной реконструкции. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что в настоящее время на вышеуказанной территории находится нежилое здание площадью порядка 1,2 тысячи квадратных метров.

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