В Пентагоне высказали опасения по поводу ядерного потенциала России

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Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 11 мая.

— Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей, — сказал руководитель ведомства.

Москва и Пекин, считает он, в настоящее время представляют собой наибольшие сложности в сфере безопасности для Вашингтона. Угроза также исходит от КНДР, Ирана и различных террористических группировок, передает слова Остина РИА Новости.

29 апреля американский посол в России Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «ядерным шантажом» и напомнил, что в интересах снижения напряженности между странами Штаты сначала отложили, а затем и вовсе отменили испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. Дипломат также отметил, что США воздержатся от действий в ядерной сфере, которые можно счесть провокационными.

До этого Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность подобного конфликта не стоит недооценивать. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в начале года пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН сделала официальное заявление о недопустимости ядерной войны.