Политолог Журавлев заявил, что Украина может погасить долг США за счет Центробанка РФ

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Украина может избежать выплат долга Соединенным Штатам в том случае, если американские власти конфискуют замороженные резервы российского Центробанка (ЦБ). Такое мнение в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» высказал политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, США так или иначе вернут часть выданных Украине средств, как это было в случае с ленд-лизом для СССР. Однако существует вариант, при котором Украина может избежать выплат, — если Соединенные Штаты решат в счет оплаты долга конфисковать резервы Центробанка, замороженные в стране.

— Если же Украина не будет гасить свой долг за счет замороженных средств ЦБ РФ, которые ей теоретически могут передать, то рассчитываться она будет долгие десятилетия. Иными словами, Штаты дали кредит под маленький процент, но на очень большое время, — отметил он.

В понедельник, 9 мая, президент США Джозеф Байден подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.

Позднее стало известно, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов объявила об одобрении проекта закона, подразумевающего выделение дополнительной помощи Украине. Размер финансовой помощи Вашингтона Киеву составит 40 миллиардов долларов США.