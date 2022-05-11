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Движение трамваев восстановили на Открытом шоссе

Араз Салехов
Происшествия
Движение трамваев восстановили на Открытом шоссе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Движение трамваев № 2, 13 и 36 на Открытом шоссе восстановлено. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что 15 мая на нескольких улицах в городе будет перекрыто движение в связи с проведением «Московского полумарафона». Так, улицу Лужники перекроют от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной с 06:30 до 13:00. А Лужнецкую набережную — от улицы Лужники до съезда с внешней стороны ТТК в сторону Новодевичьей набережной.

При этом в столичном районе Коптево проезд по одной из улиц сделают односторонним. Данная инициатива позволит разобраться с проблемой встречного разъезда и свести к нулю заторы и конфликтные ситуации на дороге.

Помимо этого, Дептранс назвал участки дорог с затрудненным движением в среду, 11 мая. Уточняется, что трудности будут у водителей, проезжающих по улице Сущевский Вал на внешней стороне ТТК, по улице Садовая-Кудринская на внешней стороне Садового кольца, а также внешнюю сторону 14-го километра МКАД.

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