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В США заявили о готовности нанести удар по Афганистану в случае необходимости

Евгений Белоусов
В мире
В США заявили о готовности нанести удар по Афганистану в случае необходимости
Фото: Twitter / USNavy

США будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угроз национальной безопасности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в среду, 11 мая.

— Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана, — сказал военный.

Вашингтон, добавил он, продолжает гарантировать, что Кабул вновь никогда не станет платформой для террористов. Милли подчеркнул, что США не допустят подобного положения в Афганистане, передает ТАСС.

В январе в постпредстве России при ООН заявили, что попытки США представить свои действия в Афганистане с выгодной стороны выглядят лицемерными. Российская миссия обнародовала ответ на релиз американского постпредства при ООН, в котором содержались «факты» о «восстановлении лидерства США в ООН при президентстве Джо Байдена».

Российские дипломаты добавили, что присутствие Штатов в Афганистане привело к многочисленным потерям среди мирных жителей страны и военнослужащих. В постпредстве уточнили, что на этом фоне попытки США избежать ответственности за кризис в Афганистане выглядят непорядочными.

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