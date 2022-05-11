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Число преступлений снизилось в Москве с начала года почти на четыре процента

Араз Салехов
Происшествия
Число преступлений снизилось в Москве с начала года почти на четыре процента
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Число совершенных преступлений снизилось в Москве на 3,9 процента за первые четыре месяца 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, в ЦАО было совершено 7093 преступления, в ВАО — 5340, в ЮВАО — 5151, в ЮАО — 4730, в СВАО — 4665, в ЮЗАО — 3808, в ЗАО — 4502, в САО — 4422, в СЗАО — 3928, в Новой Москве — 1924, а в Зеленограде — 1160.

При этом в общей сложности в Москве совершили 47 477 преступлений. Так, 16 821 преступление было совершено в общественных местах, в том числе 9049 — на улицах.

Кроме того, 16 993 преступления совершили с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Правоохранители зарегистрировали 114 разбоев, 562 грабежа, 13 119 случаев мошенничества, 19 104 кражи.

Наконец, городские автомобилисты нарушили ПДД 191 раз. В том числе зафиксировано 55 случаев со смертельным исходом, передает Telegram-канал ведомства.

Также стало известно, что в январе-феврале текущего года количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на 2,2 процента по сравнению с прошлым годом. Правоохранительными органами выявляется 92 процента от числа всех зарегистрированных преступлений, причем 5 процентов — на стадии приготовления.

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