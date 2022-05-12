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Столичные дорожники рассказали об ограничениях на двух путепроводах с 14 мая

Егор Провоторов
Город
Столичные дорожники рассказали об ограничениях на двух путепроводах с 14 мая
Фото: Вечерняя Москва

В минувшую среду, 11 мая, в информационном центре транспортного комплекса города Москвы сообщили «Вечерней Москве» об ограничениях дорожного движения на двух столичных путепроводах, а также в одном переулке.

Так, в связи с проведением строительных работ на Сытинском переулке на участке от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара в период с 14 мая нынешнего года по 30 декабря 2025 года будет организовано одностороннее движение и ликвидированы парковочные места. Также будет закрыт тротуар для пешеходов.

Также в период с 14 мая по 5 августа будут перекрыты по одной полосе в каждом направлении на Песчаном путепроводе на участке от улицы Алабяна до улицы Народного Ополчения.

Загородный путепровод на участке от Большой Черемушинской улицы до улицы Свержевского будет ограничиваться в три этапа. Сперва работы будут проводиться без существенных ограничений движения в период с 14 мая до 17 июня. Затем с этой даты по 2 июля транспортные средства смогут передвигаться по 1-й и 2-й полосам. После этого на две недели дорожные строители вернутся к предыдущему ограничению, а с 14 июля по 28 августа движение будет разрешено только по одной полосе.

Накануне стало известно, что в столичном районе Коптево проезд по 1-му Новомихайловскому проезду сделают односторонним.

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