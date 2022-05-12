Ведущий Fox News «поймал» Байдена на абсурдной оговорке по поводу инфляции

Фото: whitehouse

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон «поймал» президента Соединенных Штатов Джо Байдена на абсурдной оговорке, допущенной американским лидером в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в стране.

В минувший вторник, 10 мая, выступая перед представителями прессы, глава Белого дома заметил, что инфляция является сильной стороной Вашингтона, которая возникла благодаря действующей американской администрации.

Во вторник, выступая перед журналистами, Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому.

— Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса, — пошутил телеведущий.

По словам Такера, первоначально он не поверил в то, что услышал, поэтому сверил заявление со стенограммой, опубликованной на официальном портале Белого дома, однако и там увидел такую же цитату.

Позднее в ходе той же речи Байден заявил, что инфляция — это плохо, заметив, что виноваты в ней пандемия коронавируса, а также действия России на Украине.

Журналист удивился такому заявлению, поскольку население США не может позволить себе купить мяса, тогда как глава государства отправляет десятки миллиардов долларов на помощь Украине, пишет РИА Новости.

Неделю назад на встрече с представителями олимпийской и паралимпийской сборной Джо Байден неудачно подшутил над инвалидами. Он призвал паралимпийцев не прыгать во время фотосессии.