Конгрессмены США одобрили законопроект об усилении санкций и изоляции России

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Палата представителей американского конгресса в среду, 11 мая, утвердила проект закона, который касается соблюдения местными финансовыми учреждениями санкций, направленных против России и Белоруссии.

Инициативу поддержали 418 представителей нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов, двое законодателей проголосовали против проекта. Дальше документ будет рассматриваться в Сенате. В случае одобрения текста законопроекта в верхней палате инициатива ляжет на стол президента страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы к документу, рестрикции США, введенные против Москвы и Минска, обычно требуют их соблюдения «физлицами и юрлицами страны». При этом есть некоторая неопределенность относительно того, как их должны соблюдать дочерние структуры финучреждений США за рубежом.

Этот проект закона должен разрешить этот вопрос и дать гарантию, чтобы финансовые учреждения США всецело соблюдали ограничительные меры Вашингтона против России и Белоруссии.

В ходе этой же сессии заседания конгрессменов законодатели одобрили проект закона об облегчении долгового бремени Киева.