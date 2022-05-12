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Москвичам назвали участки дорог с затруднениями движения вечером 12 мая

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам назвали участки дорог с затруднениями движения вечером 12 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал Карта всех событий

Вечером в четверг, 12 мая, основные затруднения движения на столичных дорогах прогнозируются в центре города, на Садовом кольце, МКАД и ТТК. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Чтобы сэкономить время на поездках по городу, москвичам порекомендовали воспользоваться в вечерний час пик общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительных работ в Сытинском переулке на участке от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара в период с 14 мая нынешнего года по 30 декабря 2025 года организуют одностороннее движение, а также ликвидируют парковочные места. Также будет закрыт тротуар для пешеходов.

В период с 14 мая по 5 августа будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении на Песчаном путепроводе на участке от улицы Алабяна до улицы Народного Ополчения.

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