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Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинские области встать на путь интеграции в состав Российской Федерации по примеру Крыма.

— После того как жители освобожденных территорий поймут, что украинские нацисты уже никогда не вернутся и страх перед ними исчезнет, можно принять решение о проведении референдума, — заявил парламентарий.

Он добавил, что референдум в Крыму проводился в соответствии с внутренним и международным законодательством.

Шеремет выразил уверенность, что аналогичные референдумы скоро пройдут в освобожденных регионах Украины, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав РФ.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».