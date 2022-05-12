Частные инвесторы построят более 860 тысяч «квадратов» недвижимости в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Частные инвесторы планируют построить в столице более 860 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов в течение шести лет. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественных отношений Москвы.

— С начала 2022 года частные инвесторы заключили с городом 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что речь идет о территории площадью 36 гектаров. На ней инвесторы планируют возвести 863 тысячи квадратных метров капитальных объектов. Из них 577 тысяч «квадратов» займет жилье, а 286,7 тысячи квадратных метров — коммерческие объекты.

Для инвесторов открыта возможность аренды у города участков с находящимися там строениями. Для проведения работ им необходимо изменить цель использования территории с «эксплуатации» на «строительство». В этом случае девелопер заключает дополнительное соглашение и вносит плату за смену вида использования земли, передает агентство городских новостей «Москва».

4 мая заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года ввели в эксплуатацию 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Среди них более двух миллионов «квадратов» отдано под жилье.