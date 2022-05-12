Фото: Pexels

Православная церковь в этот день вспоминает апостола Иакова Зеведеева — одного из двенадцати апостолов, ближайшего ученика Иисуса Христа.

Почти все приметы в этот день, а также запреты были связаны с женитьбой и романтическими отношениями. В народе часто говорили, что если ослушаться запретов и устроить в этот день сватовство, то в таком случае брак будет несчастным, однако разорвать отношения по разным причинам будет невозможно. Также в этот день нельзя признаваться в своих чувствах и устраивать романтические свидания. Говорят, что если нарушить этот запрет, то люди скоро могут расстаться.

Приметы погоды

Теплый вечер и тихая звездная ночь — к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.

Если солнце зайдет в чистом, безоблачном небе, то лето будет ветреное; солнце выглянет сквозь облака — лето будет дождливое.

Если вечером на небе появятся звезды и с юга подует теплый ветер, то будет лето теплое и с грозами, а плодородие — изобильное.

Дождь в день Якова предвещает обилие свадеб осенью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено признаваться в любви 13 мая

Именины отмечают: Игнат (Игнатий), Василий, Климент, Максим, Никита, Яков.