Украинская теннисистка призвала россиян обозначить позицию по спецоперации

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Экс третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что теннисисты из России и Белоруссии должны высказать свою позицию по поводу российско-украинского конфликта. Об этом она сказала в четверг, 12 мая.

— Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей стороне им быть, — отметила спортсменка.

Она добавила, что россиянам и белорусам важно рассказать о своей позиции, чтобы спортивное сообщество знало, что в нем нет «плохих людей», передает РИА Новости.

20 апреля стало известно, что российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в международном Уимблдонском турнире 2022 года. Уточняется, что такое решение было вызвано проведением Россией специальной военной операции на Украине. По словам председателя Всеанглийского теннисного клуба Яна Хьюитта, были также рассмотрены альтернативные меры. Однако организаторы турнира пришли к выводу, что другого варианта, кроме как запретить участие в нем спортсменам из Белоруссии и России, нет.