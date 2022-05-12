Эксперты рассказали, кто чаще покупает недвижимость в «Москве-Сити»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За последний год спрос на приобретение недвижимости в «Москве-Сити» со стороны клиентов из крупных российских городов вырос на 12,3 процента. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные компании Skolkovo Realty.

Чаще всего недвижимость в «Москве-Сити» приобретают жители Санкт-Петербурга. Доля запросов на приобретение квартир в этом районе от петербуржцев превысила отметку в 35 процентов в апреле–мае 2022 года от общего числа обращений.

Второе место в этом рейтинге занимает Новосибирск (9,99 процента), а третье — Нижний Новгород (9,45 процента).

Специалисты компании также сообщили о том, жители каких городов стали проявлять наибольшую активность на рынке недвижимости за последний год. Первое место досталось Волгограду. Число обращений из этого города выросло в два раза (+ 104 процента). Также в этой категории отмечаются такие города, как Самара — 29,51 процента и Ростов-на-Дону — 28,3 процента.

Ранее стало известно, что в Москве наблюдается постепенное снижение средней площади апартаментов экономкласса, однако цены на них практически не меняются.