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Эксперты рассказали, кто чаще покупает недвижимость в «Москве-Сити»

Ирина Игнатенко
Город
Эксперты рассказали, кто чаще покупает недвижимость в «Москве-Сити»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За последний год спрос на приобретение недвижимости в «Москве-Сити» со стороны клиентов из крупных российских городов вырос на 12,3 процента. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные компании Skolkovo Realty.

Чаще всего недвижимость в «Москве-Сити» приобретают жители Санкт-Петербурга. Доля запросов на приобретение квартир в этом районе от петербуржцев превысила отметку в 35 процентов в апреле–мае 2022 года от общего числа обращений.

Второе место в этом рейтинге занимает Новосибирск (9,99 процента), а третье — Нижний Новгород (9,45 процента).

Специалисты компании также сообщили о том, жители каких городов стали проявлять наибольшую активность на рынке недвижимости за последний год. Первое место досталось Волгограду. Число обращений из этого города выросло в два раза (+ 104 процента). Также в этой категории отмечаются такие города, как Самара — 29,51 процента и Ростов-на-Дону — 28,3 процента.

Ранее стало известно, что в Москве наблюдается постепенное снижение средней площади апартаментов экономкласса, однако цены на них практически не меняются.

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