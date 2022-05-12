Названа предварительная причина взрыва в военной части под Хабаровском

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Взрыв в воинской части в Хабаровском крае мог произойти по причине неосторожного обращения со взрывоопасными предметами. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил источник в местных экстренных службах.

Он отметил, что взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов, передает ТАСС.

12 мая в воинской части в поселке Тейсине Амурского района под Хабаровском произошел взрыв. В результате случившегося один человек погиб, еще несколько пострадали. Все пострадавшие были доставлены в региональную больницу. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Огонь быстро распространялся из-за наличия деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.