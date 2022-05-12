Онищенко оценил вероятность распространения гепатита неизвестного происхождения

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Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о вспышках гепатита неизвестного происхождения в европейских странах.

Он подчеркнул, что первоочередными задачами являются выявление этиологии заболевания и расшифровка структуры вируса. Он отметил, что появление нового типа вируса не является неожиданностью, но ученым необходимо в краткие сроки изучить его, чтобы разработать систему защиты.

— Главная задача Всемирной организации здравоохранения — организовать работу по скорейшему определению этиологических факторов возникновения заболевания. А уже потом выстраивать систему противоэпидемических мер, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Онищенко добавил: как только эта работа будет проделана, для нового вида заболевания можно будет разработать эффективную вакцину.

Он подчеркнул, что за ситуацией с выявлением нового вируса, безусловно, необходимо следить и обмениваться информацией с представителями научного сообщества.

Накануне первые случаи заболевания с симптомами острого гепатита зарегистрировали у девяти детей в Швеции. Всем заболевшим нет четырех лет, передает канал 360.

Врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея.