Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онищенко оценил вероятность распространения гепатита неизвестного происхождения

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко оценил вероятность распространения гепатита неизвестного происхождения
Фото: АГН Москва

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о вспышках гепатита неизвестного происхождения в европейских странах.

Он подчеркнул, что первоочередными задачами являются выявление этиологии заболевания и расшифровка структуры вируса. Он отметил, что появление нового типа вируса не является неожиданностью, но ученым необходимо в краткие сроки изучить его, чтобы разработать систему защиты.

— Главная задача Всемирной организации здравоохранения — организовать работу по скорейшему определению этиологических факторов возникновения заболевания. А уже потом выстраивать систему противоэпидемических мер, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Онищенко добавил: как только эта работа будет проделана, для нового вида заболевания можно будет разработать эффективную вакцину.

Он подчеркнул, что за ситуацией с выявлением нового вируса, безусловно, необходимо следить и обмениваться информацией с представителями научного сообщества.

Накануне первые случаи заболевания с симптомами острого гепатита зарегистрировали у девяти детей в Швеции. Всем заболевшим нет четырех лет, передает канал 360.

Врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея.

Геннадий Онищенко гепатит Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте