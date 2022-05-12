Степан Орлов: Центр управления комплекса городского хозяйства повысит качество работы систем ЖКХ

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Центр управления комплекса городского хозяйства повысит качество работы столичных коммунальных систем. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов в четверг, 12 мая.

— Новый центр, который мэр Москвы Сергей Собянин открыл на минувшей неделе в Печатниках, позволит нам выйти на высочайший уровень, что дает возможность одновременно контролировать около тысячи параметров, отвечающих за то, чтобы наш город жил, работал, был комфортным и безопасным, — сказал он.

Орлов отметил, что в центре развернуты передовые информационные технологии. Они позволят оперативно и эффективно следить за функционированием всех городских систем. Также они смогут проводить анализ случившихся инцидентов, прогнозировать и заранее устранять множество проблем.

Помимо этого, в центре управления начали работу и операторы «Системы-112». Наличие 125 операторов позволяет уменьшить время ожидания ответа и обработать большее число звонков, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Степан Орлов сообщил, что качество жизни москвичей значительно улучшилось после формирования цифровой экосистемы Москвы. По его словам, современные сервисы, предоставляемые городом, упрощают жизнь москвичам.