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Мошенники выманили 900 тысяч долларов у матери осужденного экс-чиновника Минобороны

Елена Самойлова
Происшествия
Мошенники выманили 900 тысяч долларов у матери осужденного экс-чиновника Минобороны
Фото: Pixabay

Мошенники обманули мать бывшего заместителя главы департамента имущественных отношений Министерства обороны Горшколепова на 900 тысяч долларов. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.

На данный момент чиновник отбывает наказание в колонии строгого режима.

По данным ТАСС, злоумышленники предложили его матери возможность снизить наказание для сына. Под предлогом оказания юридической помощи они выманили у нее 900 тысяч долларов. Обманутая женщина обратилась в полицию, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия была установлена личность одного из мошенников — им оказался генеральный директор ООО «Планета права регион» Александр Солнышкин. Ему удалось бежать из страны, поэтому мужчину объявили в международный и межгосударственный розыск, цитирует агенство источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в пресс-службе Тверского суда, следователи обратились с ходатайством о заочном аресте Солнышкина — данное заседание запланировано на 16 мая.

Александр Горшколепов был осужден в январе 2016 года за получение многомиллионных взяток. Его приговорили к семи годам и девяти месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в 310 миллионов рублей.

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