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Количество вакансий в Московской области выросло до 93 тысяч

Ирина Игнатенко
Общество
Количество вакансий в Московской области выросло до 93 тысяч
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области зарегистрировано 93 тысячи вакансий. Положительная динамика в марте 2022 года составила 14 процентов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Обращаю внимание и наших отраслевиков, и уважаемых глав на то, что каждое предприятие должно почувствовать наше внимание, ну и, конечно, профобучение, переориентация на другие специальности также должна вестись очень грамотно, — отметил Воробьев.

Он также добавил, что в регионе отмечается повышенный запрос на качественное образование в колледжах.

В настоящее время в области зарегистрирована 21 тысяча безработных.

Воробьев отметил, что в настоящее время в ряде компаний ввели неполную рабочую неделю или отправили сотрудников в вынужденные отпуска. По его словам, требуется обеспечить диалог с работодателями, подбирать компании-доноры, которые будут готовы временно принять работников, передает РИАМО.

Служба занятости населения Москвы поможет горожанам найти работу в одной из более трех тысяч компаний из всех экономических отраслей. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель директора Службы занятости населения города Николай Ступин.

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