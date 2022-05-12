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Столичные врачи за сутки вылечили 484 человека от COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 484 человека от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 484 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 294 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы в медицинские учреждения 150 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 71 пациент. Скончались 18 человек, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на COVID-19, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Столичные врачи за сутки вылечили 484 человека от COVID-19 Фото: оперштаб Москвы

Всего за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 111 граждан, еще 3353 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Вирусолог Александр Чепурнов призвал россиян не забывать о вакцинации от коронавирусной инфекции, так как возможны новые вспышки заболевания. По его словам, полностью забыть об инфекции в ближайшие годы не получится, однако ситуация станет намного проще. Врач предположил, что волны заболевания и тяжесть его течения будут существенно ниже и не потребуют прежних усилий Минздрава и различных ограничений.

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