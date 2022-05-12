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Синоптик сообщил о 20-градусном тепле и вечерней грозе в Москве в четверг

Александр Афонин

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Синоптик сообщил о 20-градусном тепле и вечерней грозе в Москве в четверг
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

В столичном регионе в четверг, 12 мая, ожидается майское тепло до 20 градусов и сильный дождь с грозой вечером. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня погода обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта, поэтому ожидаются облачная погода, небольшой дождь, вечером ливни, — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что в период с 15:00 12 мая до 03:00 13 мая в столице выпадет до 20–22 миллиметров осадков — это около 40 процентов месячной нормы.

Температура в Москве составит 18–20 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 15–20 градусов. Ожидается юго-западный ветер скоростью 4–9 метров в секунду, передает РИА Новости.

Накануне главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. По его словам, улучшение начнется на этой неделе, а пик ожидается в конце мая: в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

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