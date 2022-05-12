Эксперт перечислил способы борьбы с лесными пожарами

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Площадь природных пожаров в России в настоящее время составляет около 17 тысяч гектаров. Непростая ситуация наблюдается в Свердловской, Курганской, Омской, Иркутской областях, Красноярском крае, на Амуре и в Приморье. Об этом сообщил заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев.

В настоящее время природные пожары тушат около семи тысяч человек, почти тысяча из которых — парашютисты-десантники.

— Делается опорная полоса из естественных рек и озер, а также отжиг навстречу основному огню. Так останавливается основной лесной пожар, — рассказал эксперт в комментарии «Миру 24».

Эксперт также напомнил, что в России еще с 1968 года применяется технология искусственного вызова осадков для тушения лесных пожаров. Дождь вызывается из кучевых облаков с помощью йодистого серебра.

Основная причина возгораний в лесах — человеческий фактор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об ответственности глав регионов за лесные пожары и замалчивание по поводу этого. Он напомнил, что с 1 января правительство заложило определенный бюджет на борьбу с лесными возгораниями, а значит, этими проблемами должны заниматься муниципальные власти, передает издание argumenti.ru.

25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.