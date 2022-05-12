Кадыров рассказал о взятии в плен нескольких бойцов на заводе «Заря» в ЛНР

Фото: vk/ramzan

Бойцов территориальной обороны Украины взяли в плен на пороховом заводе «Заря» в районе села Воеводовка в Луганской народной республике. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы, которые сложили оружие, смогут сообщить своим родственникам, что они живы и здоровы.

Кадыров добавил, что другая группа пленных оказалась пожарной бригадой, которую никто не эвакуировал.

— В отношении всех задержанных будет проведена проверка. В отличие от нацистов, мы гарантируем пленным жизнь и человеческое отношение, — подытожил Кадыров в своем Telegram.

До этого Кадыров сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) прорвали оборону украинских войск. Он добавил, что населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод «Заря» полностью перешли под контроль войск России и ЛНР. Всего во время наступления были уничтожены более 200 украинских националистов. Также из строя были выведены свыше десяти единиц боевой техники ВСУ.