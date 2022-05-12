Промышленная зона «Руднево» получит новый комплекс и инженерные сети

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

На территории промышленной зоны «Руднево» возведут два здания, КПП, а также необходимую инженерную инфраструктуру. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 12 мая.

— Промышленная зона «Руднево» продолжает расширяться. На сегодняшний день это драйвер новой промышленности Москвы, где сосредоточены наукоемкие производства, — сказал он.

В двух новых корпусах разместятся производственные цеха и административные блоки. Их общая площадь составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров.

В рамках проекта предусмотрено возведение контрольно-пропускного пункта, насосной станции и двух трансформаторных подстанций.

Кузнецов добавил, что фасады зданий изготовят из профнастила черного цвета с яркими деталями в виде красной вертикальной полосы. В похожей стилистике оформят и козырек пропускного пункта.

Накануне Сергей Кузнецов сообщил, что в столичном районе Митино появится ЗАГС в виде свадебных колец. В качестве элементов отделки используют вертикальные ребристые панели и ажурные решетки на окнах.