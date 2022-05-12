Эксперты пояснили, куда отправлять жалобу в случае ошибок в квитанциях ЖКХ

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

С начала года у многих россиян выросла сумма платежей за коммунальные и жилищные услуги. Иногда это может быть связано с ошибками в начислениях. Тогда жители многоквартирных домов могут составить жалобу в управляющую компанию.

Если управляющая компания не реагирует на обращение, можно отправить жалобу в Роспотребнадзор. В тексте заявления следует обязательно указать, когда и за какими сведениями обращались в свою УК. Жалобу можно подать через портал «Госуслуги», лично, отправить по почте или заполнить форму на сайте ведомства. Эксперты отмечают, что Роспотребнадзор будет рассматривать вашу жалобу только если обращение в УК не принесло результатов.

Также можно подать жалобу в прокуратуру. Это ведомство осуществляет надзор за соблюдением прав граждан. Если жалоба будет касаться необоснованных тарифов, то, как правило, потребуется подача бумажного заявления. Ведомство проведет проверку в течение 30 дней.

Также можно направить обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Эта служба как раз призвана контролировать, чтобы УК плату с жильцов взимала по установленным тарифам. Жалобу можно подать лично или через сайт, передает Life.ru.

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