Депутат МГД Гусева: Развитие технопарков позволяет увеличивать число рабочих мест в Москве

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Развитие технопарков позволяет увеличивать число рабочих мест в столице. Такое мнение выразила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в четверг, 12 мая.

— Развитие таких форматов реализации инновационных проектов, как технопарк, позволяет компаниям инвестировать в новые площадки на территории города, рассчитывая на значительные налоговые привилегии, и этот процесс необходимо продолжать, — сказала она.

Гусева добавила, что на данный момент в столице строится шесть новых технопарков, где будет создано 6,5 тысячи рабочих мест.

По словам депутата, технопарк подразумевает внедрение современных технологий для работы в передовых отраслях. Помимо этого, появится возможность создания площадок, где будет производиться инновационная продукция.

Помимо этого, выдача статуса технопарка позволит сократить налоговую нагрузку. Предприятия смогут направить средства на внедрение новых решений, модернизацию, привлечение лучших кадров и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Людмила Гусева сообщила, что рост объемов промпроизводства в Москве отражает успешный ход импортозамещения. Она добавила, что в столице последние два месяца разрабатываются и запускаются антикризисные меры для поддержки экономики.