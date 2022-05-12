В Кремле заявили, что все хотят избежать прямого столкновения России и НАТО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все хотят избежать прямого столкновения России и НАТО. При этом российская сторона готова применить решительные ответные меры в отношении всех, кто предпримет попытки вмешаться в спецоперацию на Украине. Об этом в четверг, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что все стороны знают об этих заявлениях российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.