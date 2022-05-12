Более 130 миллионов рублей украли теневые банкиры у своих клиентов

Фото: Пресс-центр МВД России

В Москве задержали теневых банкиров, нелегально обналичивших 132 миллиона рублей. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и использовали ее для нелегального обналичивания денег. Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты пользовались счетами двухсот подконтрольных фирм-однодневок, зарегистрированных в нескольких регионах страны.

— Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием, — добавила Волк.

От каждой транзакции соучастники брали не менее 13 процентов в качестве оплаты своих услуг. В общей сложности их доход превысил 132 миллиона рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Вскоре полицейские вычислили организаторов незаконной банковской деятельности — 33-летнего мужчину и его сообщницу-бухгалтера. Обоим предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне, 11 мая, был задержан обвиняемый в мошенничестве под предлогом инвестиций в криптовалюту.