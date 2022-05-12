Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 130 миллионов рублей украли теневые банкиры у своих клиентов

Елена Самойлова
Происшествия
Более 130 миллионов рублей украли теневые банкиры у своих клиентов
Фото: Пресс-центр МВД России

В Москве задержали теневых банкиров, нелегально обналичивших 132 миллиона рублей. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и использовали ее для нелегального обналичивания денег. Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты пользовались счетами двухсот подконтрольных фирм-однодневок, зарегистрированных в нескольких регионах страны.

— Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием, — добавила Волк.

От каждой транзакции соучастники брали не менее 13 процентов в качестве оплаты своих услуг. В общей сложности их доход превысил 132 миллиона рублей.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Вскоре полицейские вычислили организаторов незаконной банковской деятельности — 33-летнего мужчину и его сообщницу-бухгалтера. Обоим предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне, 11 мая, был задержан обвиняемый в мошенничестве под предлогом инвестиций в криптовалюту.

Банки обман Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте