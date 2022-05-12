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Врач перечислила привычки, которые негативно влияют на иммунитет

Ирина Игнатенко
Общество
Врач перечислила привычки, которые негативно влияют на иммунитет
Фото: Pexels

Некоторые повседневные привычки человека пагубно влияют на его здоровье. Об этом рассказала доктор медицинских наук, сертифицированный врач в области неотложной медицины Риту Салуджа-Шарма.

Так, по словам врача, хронический недосып сильно ослабляет иммунитет. Для поддержания здоровья нужно проводить во сне не менее семи часов, отметила врач. Также стоит сократить количество стресса. Такое состояние вызывает повышение уровня кортизола в крови, что впоследствии может обернуться воспалительными процессами.

Негативно влияют на иммунитет курение и употребление алкогольных напитков. Также важно правильно питаться. Мужчинам и женщинам старше 60 лет следует особенно внимательно подходить к составлению рациона.

Ослабляет иммунитет и малоподвижный образ жизни, провоцирующий лишний вес и хронические заболевания, передает ФАН.

До этого нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о том, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы как можно скорее выздороветь при простуде.

Врачи Иммунитет привычки
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