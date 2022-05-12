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Депутат МГД: Запуск автомойки или пункта ТО без капстроительства будет востребован малым бизнесом

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД: Запуск автомойки или пункта ТО без капстроительства будет востребован малым бизнесом
Фото: duma.mos.ru

Возможность запустить автомойку или пункт технического обслуживания автомобилей без капитального строительства будет востребована среди представителей малого бизнеса. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил депутат Московской городской думы, председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Это хорошая возможность для малого бизнеса — получить земельный участок на 10 лет и, не вкладывая значительных средств в строительство капитального сооружения, начать работать и зарабатывать. Автомойка, быстрый ремонт или ТО — это услуги, которые будут востребованы всегда, и клиенты у такого бизнеса будут, — подчеркнул депутат.

Разрешения на строительство объектов получать не требуется. На данный момент на торги выставлено еще две территории для возведения автомоек и пунктов ТО, в будущем планируется определить еще 12 таких мест.

— Это помогает разместить такие небольшие предприятия именно там, где не хватает инфраструктуры для автомобилистов, а для малого бизнеса это означает фактически гарантированный спрос на услуги, — передает слова депутата агентство городских новостей «Москва».

11 мая сообщалось, что в Москве заключили первые договоры на размещение некапитальных автомоек и пунктов технического обслуживания автомобилей в трех административных округах города.

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