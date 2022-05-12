Стилист назвала предметы гардероба, способные испортить самый дорогой образ

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Свести все усилия модниц по созданию дорогого образа могут три ошибки. Об этом рассказала блогер-стилист с никнеймом Stylehard.

Первой из них, по мнению эксперта является крупные логотипы роскошных брендов на одежде, которые только портят дорогостоящие вещи. Вторая ошибка — леопардовые принты в образе.

— Неважно, сколько будет стоить вещь. Если вы наденете ее, то будете выглядеть как настоящий клоун и дешево, — цитируют стилиста «Народные новости».

Кроме того, эксперт порекомендовала с осторожностью надевать вещи в стиле оверсайз, которые при неправильном подходе могут превратить образ человека в бесформенный мешок. Она посоветовала отдавать предпочтение объемным пиджакам, а не блузкам или толстовкам.

Ранее стилист-имиджмейкер Диана Кутепова назвала главные тренды лета 2022 года. По ее словам, приближающийся сезон вернет тренд на нулевые годы, а в гардеробы вернутся джинсы с низкой посадкой, оттенки розового и неон. Эксперт также порекомендовала модницам обратить внимание на пижамный стиль: шелковые, атласные костюмы, платья с необычными вырезами, которые подчеркивают женственность и сексуальность.