Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стилист назвала предметы гардероба, способные испортить самый дорогой образ

Анастасия Колоскова
Общество
Стилист назвала предметы гардероба, способные испортить самый дорогой образ
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Свести все усилия модниц по созданию дорогого образа могут три ошибки. Об этом рассказала блогер-стилист с никнеймом Stylehard.

Первой из них, по мнению эксперта является крупные логотипы роскошных брендов на одежде, которые только портят дорогостоящие вещи. Вторая ошибка — леопардовые принты в образе.

— Неважно, сколько будет стоить вещь. Если вы наденете ее, то будете выглядеть как настоящий клоун и дешево, — цитируют стилиста «Народные новости».

Кроме того, эксперт порекомендовала с осторожностью надевать вещи в стиле оверсайз, которые при неправильном подходе могут превратить образ человека в бесформенный мешок. Она посоветовала отдавать предпочтение объемным пиджакам, а не блузкам или толстовкам.

Ранее стилист-имиджмейкер Диана Кутепова назвала главные тренды лета 2022 года. По ее словам, приближающийся сезон вернет тренд на нулевые годы, а в гардеробы вернутся джинсы с низкой посадкой, оттенки розового и неон. Эксперт также порекомендовала модницам обратить внимание на пижамный стиль: шелковые, атласные костюмы, платья с необычными вырезами, которые подчеркивают женственность и сексуальность.

Мода советы стилиста эксперт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте