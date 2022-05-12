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Эксперты отметили необходимость экопросвещения среди молодежи

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты отметили необходимость экопросвещения среди молодежи
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российский экологический оператор подписал соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью и Ассоциацией Волонтерских центров. Организации планируют проводить мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в эковолонтерство, популяризацию экологического образа жизни, разрабатывать методички по экопросвещению.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что молодые люди находятся в авангарде мировых трендов, к которым относится и трепетное отношение к окружающей среде и экологии. Он отметил, что в этом году РЭО планирует объединить десять тысяч волонтеров со всей страны, которые будут распространять в обществе знания о правильном обращении с ТКО, правила утилизации и принципы охраны окружающей среды.

В рамках соглашения стороны будут организовывать мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в экологическое добровольчество, а также повышение уровня экологической осознанности студентов, представителей волонтерских и иных общественных организаций. Будут проходить масштабные информационные кампании, акции и проекты в области эковолонтерства, передает «360».

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).

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