Психолог дала советы, как войти в рабочий ритм после праздников

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Чтобы быстрее войти в рабочий режим после долгих выходных, следует переключить фокус внимания на решение рабочих задач. В этом поможет ранжирование задач по важности и срочности. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Хлевная.

Она пояснила, что многое зависит от темперамента человека и его привычек. Кто-то может сразу броситься в омут решений рабочих задач, и ему это интересно, а кому-то требуется время, чтобы вернуться в рабочий режим.

Психолог советует начать вхождение в рабочий график с перечня задач, которые нужно решить в течение ближайших дней. Далее стоит примерно спланировать, сколько времени уйдет на выполнение списка заданий, передает РИАМО.

Есть люди, кому комфортнее постепенное погружение, значит, нужно начинать рабочие дни с простых, легких задач. Есть же сотрудники, кому интереснее сразу броситься в решение какой-либо сложной задачи, добавила Хлевная.

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