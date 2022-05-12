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Мужчина напал на случайного прохожего с куском арматуры в центре Москвы. Видео

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина напал на случайного прохожего с куском арматуры в центре Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, Тургеневская площадь Карта всех событий

Мужчина изрезал оппонента в драке куском арматуры. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел возле бара на Тургеневской площади. Между мужчинами возник конфликт — словесные оскорбления быстро перешли в драку, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту удар по лицу куском арматуры.

В результате пострадавший получил резаные ранения лица и носа.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Вскоре полицейские задержали нападавшего, которым оказался 33-летний приезжий. Как пояснил задержанный, он ударил оппонента куском арматуры, который он выбросил сразу после драки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне, 11 мая, стало известно о том, что мужчину отправили в СИЗО после поножовщины около столичного ресторана.

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