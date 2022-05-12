Психолог рассказала, опасны ли для детей игрушки-монстры

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Многие родители опасаются, что игрушки в виде различных монстров могут нанести вред психике ребенка, однако эти опасения абсолютно беспочвенны, заявила перинатальный психолог Евгения Август.

Она отметила, что многие сказки также полны страшилок.

— «Мальчик-с-пальчик» – про великана, который поедал детей. Или сказка «Волк и семеро козлят», где волк упал в выкопанную яму, брюхо у него лопнуло, и оттуда выскочили козлята. Мы слушаем страшные сказки и покупаем страшные игрушки, чтобы встретиться со своими страхами в более безопасной – символической – форме, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Более того, играя со страшной игрушкой, ребенок может получить очень важный урок – что личные качества не зависят от внешности. Психолог советует при помощи такой игрушки обучить ребенка, что внешность бывает обманчива и зубастый персонаж может обладать положительными качествами.

Она добавила, что родители нередко опасаются негативного влияния необычных мультперсонажей и игрушек на психику детей, однако в реальности «все психологические травмы имеют другие причины.

Мультфильмы — это простой и красивый способ познакомить ребенка с законами и правилами жизни. Однако очень важно, чтобы перед просмотром родители проверяли их сюжет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог, детский нейропсихолог, семейный психолог Кира Макарова.