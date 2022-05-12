Названы имена, обладательницы которых являются тиранками под видом ангелов

Кадр из фильма Беспокойная Анна

Эксперты составили топ-5 женских имен, обладательницы которых за ангельской внешностью прячут сущность настоящих тиранок.

Так, мягкая тирания Ники будет проявляться в любви и нежности. Ее партнеру придется столкнуться с постоянным сюсюканьем и тисканьем и напоминаниями о несмышлености.

Людмила сама себе на уме. В семейной жизни она исполняет собственные капризы руками супруга, внушив тому мысль, что он сам захотел ей во всем угодить.

Женщина с именем Ярослава будет маскировать намерение получить над избранником контроль под видом заботы и любви. При сближении она все чаще станет интересовать его делам и планам, пока не получит контроль над всеми сферами его жизни.

Обладательница имени Вера имеет чрезмерно завышенные требования к партнеру. Уже на первой встрече она станет размышлять удастся ли «подогнать» мужчину под идеал. В этом случае он потеряет свободу выбора во всем, включая какую носить одежду и как проводить свободное время.

Оксана в отношениях берет на себя роль строгой учительницы или матери. Она будет стремиться сделать избранника максимально «удобным», при этом прикрывая манипуляции якобы пользой для него самого. Она любит повторять мужчине, что без нее он бы ничего не добился и без нее он никто, пишет Life.ru.

Ранее были названы пять женских имен, обладательницы которых вечно «пилят» своих партнеров.