Фото: Пресс-служба УВД по ВАО

Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

Пенсионерка помогла случайному знакомому и лишилась более 400 тысяч рублей. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, злоумышленник позвонил в квартиру на Первомайской улице, в которой проживает 89-летняя пенсионерка. Он предложил ей приобрести строительные инструменты, однако та отказалась.

Тогда мужчина стал жаловаться на затруднительное материальное положение и попросил занять денег в долг. Сжалившись, женщина согласилась, но требуемой суммы на руках не оказалось. Тогда мошенник вместе с подельником отвезли ее в банк, где пенсионерка обналичила 200 тысяч рублей и отдала их мужчинам.

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На следующий день мужчина приехал снова и попросил еще денег. Пожилая женщина вновь согласилась помочь и передала злоумышленнику еще 228 тысяч рублей.

Вскоре в гости к пенсионерке зашла ее внучка. Разбирая документы, девушка увидела, что в сберегательной книжке подряд отражены несколько банковских операций на снятие крупных сумм. Родственница рассказала ей, как помогла незнакомцу. Внучка поняла, что бабушка стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила 428 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства. Часть похищенных денег изъята и возвращена.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество», которые были соединены в одно производство. Подозреваемый заключен под стражу.

Накануне, 11 мая, прохожий избил и ограбил пенсионерку в центре столицы. Момент нападения попал на видео.