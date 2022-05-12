Пенсионерка помогла случайному знакомому и лишилась более 400 тысяч рублей
Пенсионерка помогла случайному знакомому и лишилась более 400 тысяч рублей. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
По ее словам, злоумышленник позвонил в квартиру на Первомайской улице, в которой проживает 89-летняя пенсионерка. Он предложил ей приобрести строительные инструменты, однако та отказалась.
Тогда мужчина стал жаловаться на затруднительное материальное положение и попросил занять денег в долг. Сжалившись, женщина согласилась, но требуемой суммы на руках не оказалось. Тогда мошенник вместе с подельником отвезли ее в банк, где пенсионерка обналичила 200 тысяч рублей и отдала их мужчинам.
На следующий день мужчина приехал снова и попросил еще денег. Пожилая женщина вновь согласилась помочь и передала злоумышленнику еще 228 тысяч рублей.
Вскоре в гости к пенсионерке зашла ее внучка. Разбирая документы, девушка увидела, что в сберегательной книжке подряд отражены несколько банковских операций на снятие крупных сумм. Родственница рассказала ей, как помогла незнакомцу. Внучка поняла, что бабушка стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Общая сумма ущерба составила 428 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства. Часть похищенных денег изъята и возвращена.
По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество», которые были соединены в одно производство. Подозреваемый заключен под стражу.
Накануне, 11 мая, прохожий избил и ограбил пенсионерку в центре столицы. Момент нападения попал на видео.