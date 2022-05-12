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ЦБ понизил курс доллара до 65,79 рубля

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 65,79 рубля
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ РФ) установил официальный курс доллара на 13 мая на уровне 65,7916 рубля. Это следует из данных на сайте регулятора в среду, 12 мая.

Установленный ЦБ курс на 3 рубля 4,73 копейки ниже предыдущего показателя. Курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 3,82 процента — до 64,63 рубля, курс евро находился на уровне 67,02 рубля (-5,13 процента).

Доллар на Московской бирже торгуется ниже 65 рублей впервые с февраля 2020 года.

Ранее аналитик агентства Bloomberg Дэвисон Сантана рассказал о том, что рубль стал самой эффективной валютой в мире в этом году. Такого результата удалось достичь благодаря мерам контроля за капиталом, считает он. По словам эксперта, российская валюта выросла уже более чем на 11 процентов по отношению к доллару с начала 2022 года. Таким образом, рубль занял лидирующую позицию среди 31 главной мировой валюты. В качестве еще одной причины, приведшей к укреплению рубля, аналитик назвал требование российских властей об оплате газа в национальной валюте.

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