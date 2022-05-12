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Apple отключила оплату со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2

Евгений Белоусов
Общество
Apple отключила оплату со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2
Фото: depositphotos

Apple отключила оплату в AppStore со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2. Об этом сообщили в технической поддержке компании в четверг, 12 мая.

— В настоящий момент в российском AppStore работают только мобильные номера от операторов «Билайн» и МТС, — уточнили в компании.

Отмечается, что Tele2 был удален из списка поддерживаемых операторов еще около двух месяцев назад. Доступность оплаты со счета мобильного оператора была обновлена в последний раз в марте.

В пресс-службе МТС подтвердили, что система оплаты работает в штатном режиме, передает ТАСС.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. По данным пресс-службы Сбербанка, все ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме. Аналогичным образом из зарубежных магазинов убрали приложение «Альфа-Банка».

Кроме того, в марте Apple ограничила оплату картами платежной системы «МИР». При этом корпорация постепенно убирает уже добавленные карты из Apple Pay.

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