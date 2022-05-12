Авторов лучших уроков мужества наградят в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Церемония награждения лауреатов ежегодного фестиваля воспитательных практик «Классный час в школьном музее» пройдет в Музее Победы 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— На финальном мероприятии соберутся более 70 лауреатов, победителей и участников конкурса. Авторов лучших практик наградят организаторы — представители руководства Музея Победы, Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы и учреждения «Корпоративный университет», — говорится в сообщении.

Площадка «Школьного Музея Победы» объединила более тысячи учителей и школьников: с 22 марта по 13 мая члены Ассоциации классных руководителей провели более 30 уроков.

Занятия оценят эксперты, а авторов лучших уроков наградят призами. Церемония начнется в 16:00 в зале имени Долгих.

В период с 11 по 13 мая в столичном Музее Победы проходит городской этап олимпиады в рамках образовательного проекта «Мой район в годы войны». 22 лучших школьных коллектива Москвы посоревнуются за звание победителя в квизах.