Путин: Западные санкции провоцируют глобальный кризис

Фото: Администрация президента РФ

Западные санкции против России приближают глобальный кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 мая, в ходе совещания по экономическим вопросам.

— Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени, бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан, — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что инфляция в европейских странах растет. В некоторых случаях она достигает 20 процентов в год, подчеркнул он. Помимо этого, товары в еврозоне стали дороже на 11 процентов, приводит слова президента ТАСС.

В этот же день глава государства заявил, что Россия справляется с антироссийской политикой Запада, и добавил, что инфляция в стране постепенно замедляется. Ее темпы сократились в несколько раз по сравнению с показателями марта. В среду, 4 мая, Евросоюз объявил о подготовленном шестом пакете санкций против России.