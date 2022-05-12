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Госдеп заявил, что США не допускают возможности поставок ядерного оружия Киеву

Евгений Белоусов
В мире
Госдеп заявил, что США не допускают возможности поставок ядерного оружия Киеву
Фото: Unsplash

Администрация США не допускает возможности поставок на Украину ядерного оружия, об этом не может быть и речи. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в четверг, 12 мая.

— США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия — об этом не может идти и речи, — передает ее слова РИА Новости.

29 апреля американский посол в России Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «ядерным шантажом» и напомнил, что в интересах снижения напряженности между странами Штаты сначала отложили, а затем и вовсе отменили испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. Дипломат также отметил, что США воздержатся от действий в ядерной сфере, которые можно счесть провокационными.

Напомним, что в планы РФ не входит использование ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. В МИД добавили, что Москва придерживается принципов, согласно которым из ядерной войны никто не может выйти победителем.

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