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Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот о своих украинских корнях

Антон Махов
Политика
Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот о своих украинских корнях
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об образовательных программах современной Украины и спросил у французского постпреда Николя де Ривьера о том, знает ли тот о своем украинском происхождении. Небензя обратился к материалам из украинского учебника по географии за восьмой класс для обоснования своего вопроса. Этот диалог состоялся в четверг, 12 мая.

Речь идет об учебнике под редакцией Масляка и Капирулина.

— Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, — сказал российский полпред.

Авторы учебника объясняют это тем, что предки современных французов — галлы, пришли с Галичины. Небензя привел такой пример в контексте тотальной украинизации учебного процесса, которым занимается министерство образования и науки Украины. Также полпред добавил, что ведомство утвердило 25 учебных программ с 2016 года, сообщает РИА Новости.

Недавно Василий Небензя заявил, что Запад заведомо готовился к экономической войне с Россией.

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