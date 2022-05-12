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Полянский: Позиция России по вступлению Украины в Евросоюз изменилась

Антон Махов
В мире
Полянский: Позиция России по вступлению Украины в Евросоюз изменилась
Фото: МИД РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Евросоюз изменилась, теперь она соответствует официальному мнению Москвы по поводу членства Киева в НАТО. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает РИА Новости.

Зампостпред также подчеркнул, что возможностей решения конфликта дипломатическим путем он не видит.

— Без демилитаризации и денацификации мира на Украине не достичь, — добавил Полянский.

Также в этот день Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.

Ранее Полянский утверждал, что НАТО ведет с Россией прокси-войну и существовали планы по нанесению удара по России с территории Украины.

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