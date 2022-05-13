Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Представитель МИД КНР напомнил о проблеме экономического неравенства в мире

Араз Салехов
В мире
Представитель МИД КНР напомнил о проблеме экономического неравенства в мире
Фото: depositphotos

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в четверг, 12 мая, опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом.

— Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации, — написал он.

Уточняется, что данные слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о планах НАТО, желающего окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, журналист Бенджамин Нортон отметил, что Североатлантический альянс сперва уничтожило Югославию, Ливию и Афганистан. Следующей ее целью стали Москва и Пекин.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» заявил, что Китай занимает сторону России, поскольку Пекин понимает, что в случае неудачи РФ в проведении военной спецоперации, он сам окажется под ударом НАТО.

Евросоюз (ЕС) США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте