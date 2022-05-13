Представитель МИД КНР напомнил о проблеме экономического неравенства в мире

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Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в четверг, 12 мая, опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом.

— Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации, — написал он.

Уточняется, что данные слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о планах НАТО, желающего окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, журналист Бенджамин Нортон отметил, что Североатлантический альянс сперва уничтожило Югославию, Ливию и Афганистан. Следующей ее целью стали Москва и Пекин.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» заявил, что Китай занимает сторону России, поскольку Пекин понимает, что в случае неудачи РФ в проведении военной спецоперации, он сам окажется под ударом НАТО.