Глава МИД Финляндии Хаависто назвал Россию «важным соседом»

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Финское государство считает Россию «важным соседом», однако последние события, происходящие на территории Украины, усложняют отношения с Москвой. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.

— Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными, — цитирует министр РИА Новости.

Помимо этого, финский политик заявил, что его страна собирается подать заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели».

Также военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» подчеркнул, что России придется укрепить свою границу с Финляндией и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты в случае ее вхождения в Североатлантический альянс.

По его мнению, НАТО используется США для управления Европой. Каждая страна, вступающая в этот военный блок, теряет свой суверенитет, фактически делегируя его американскому правительству.